ИК «Фридом Финанс» планирует разместить биржевые облигации на $40 млн

ИК «Фридом Финанс» приняла решение о выпуске биржевых облигаций, номинированных в долларах США, в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-00430-R-001P-02E от 16.10.2019 г.).

Планируемый объем выпуска составит 40 млн долларов США. Срок обращения бумаг – 1092 дня. Дата начала размещения пока не определена, однако оно запланировано на начало 2020 г.

Ранее в этом году состоялась эмиссия рублевых облигаций «Фридом Финанс» объемом 500 млн. Основная цель привлеченных инвестиций – развитие бизнеса, расширение перечня предоставляемых услуг и филиальной сети компании в регионах.

«Для российского долгового рынка это будет достаточно интересный кейс, который, я уверен, привлечет внимание инвесторов», — прокомментировал директор департамента корпоративных финансов ИК «Фридом Финанс» Сергей Носов.

ООО ИК «Фридом Финанс» — российская инвестиционная компания, входит в международный публичный холдинг Freedom Holding Corp. (Nasdaq: FRHC). У компании более 41 тысячи счетов на Московской бирже, она работает в 30 регионах РФ от Владивостока до Калининграда. Уставный капитал – 3 млрд руб.