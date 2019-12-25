ИК «Фридом Финанс» планирует разместить биржевые облигации на $40 млн

ИК «Фридом Финанс» приняла решение о выпуске биржевых облигаций, номинированных в долларах США, в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-00430-R-001P-02E от 16.10.2019 г.).
Планируемый объем выпуска составит 40 млн долларов США. Срок обращения бумаг – 1092 дня. Дата начала размещения пока не определена, однако оно запланировано на начало 2020 г.
Ранее в этом году состоялась эмиссия рублевых облигаций «Фридом Финанс» объемом 500 млн. Основная цель привлеченных инвестиций – развитие бизнеса, расширение перечня предоставляемых услуг и филиальной сети компании в регионах.
«Для российского долгового рынка это будет достаточно интересный кейс, который, я уверен, привлечет внимание инвесторов», — прокомментировал директор департамента корпоративных финансов ИК «Фридом Финанс» Сергей Носов.