Фонд развития промышленности Иркутской области вошёл в десятку лучших фондов страны

Иркутская область по предварительным итогам 2019 года вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству профинансированных фондом развития промышленности (ФРП) проектов, заняв седьмое место среди почти 70 субъектов Федерации, в которых были заключены договоры на льготные займы с участием ФРП. Об этом сообщили в региональном правительстве.

На первом месте Московская область (46 проектов), Москва (20 проектов), Санкт-Петербург (21 проект), Свердловская и Нижегородская области и Татарстан. В Иркутской области с участием Фонда развития промышленности РФ в общей сложности профинансировано 16 проектов: один обычный заем, два займа с участием Фонда развития промышленности Иркутской области, 11 лизинговых займов и два проекта по маркировке лекарств.



В числе последних проектов, получивших льготное финансирование от ФРП, - инвестиционная программа буровой компании ИНК и строительство завода по производству топливных гранул в Усть-Илимске ООО «ПИК Био» (совместно с ФРП Иркутской области).





Справка



Фонд развития промышленности основан в 2014 году для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Распоряжение о создании ФРП Иркутской области подписано в 2016 году.



Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, экспорт, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов, цифровизацию действующих производств, производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и/или двойного назначения, производство комплектующих, маркировку лекарств и повышение производительности труда.



Для реализации новых проектов фонд предоставляет целевые займы по ставке 1%, 3% и 5% годовых сроком до семи лет в объеме от пяти до 750 млн рублей.

