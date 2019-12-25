ВЦИОМ: с 2000 года удовлетворенность россиян своей жизнью повысилась

90% участников исследования заявили, что удовлетворены кругом своего общения. Своим образованием удовлетворены 81% россиян, двадцать лет назад об этом заявляли 57%. Сообщает в своем исследование ВЦИОМ.

В 2000 году 57% россиян были удовлетворены своим положением в обществе. Сейчас эта доля выросла почти в 1,5 раза, достигнув 80%.

Удовлетворенность россиян своей жизнью в целом выросла на 17 процентных пунктов: сегодня о том, что удовлетворены своей жизнью, заявляют 79% опрошенных, двадцать лет назад — 62%. Питанием и жилищными условиями своей семьи удовлетворены сегодня 78% и 73% россиян соответственно, девятнадцать лет назад об этом говорили 41% и 61% соответственно.

Проведение свободного времени сегодня удовлетворяет 70%, двадцать лет назад об этом говорили 58% респондентов. Доля удовлетворенных своим здоровьем положительно изменилась незначительно — на 3 п.п.

Увеличилась доля россиян, довольных отношениями на работе 60%, а работой в целом — 59%. В 2000 г. положительные оценки декларировали 47% и 40% соответственно.

Состоянием окружающей среды в месте проживания доволен каждый второй (57%) россиянин, двадцать лет назад об этом говорили 50%.

Наименьшая удовлетворенность россиян в 2019 году фиксируется в части материального положения семьи респондентов — на сегодняшний день им довольны 46% россиян. Этот показатель в два раза больше, чем девятнадцать лет назад — тогда об удовлетворенности материальным положением заявляли лишь 25%.