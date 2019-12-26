Новости

После введения показателя долговой нагрузки средний размер выданных потребкредитов снизился на 10%

26 декабря 2019

После введения с 1 октября 2019 года показателя долговой нагрузки (ПДН), средний размер потребкредитов снизился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (187,8 тыс. руб.). Сообщает пресс-служба НБКИ.

При этом до октября 2019 года средний чек потребительского кредита демонстрировал постоянный рост. Поэтому за 11 месяцев 2019 года средний размер потребкредита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 8,2% и составил 180,0 тыс. руб. (за 11 месяцев 2018 г. – 166,3 тыс. руб.).

Самую серьезную динамику снижения среднего размера выданных потребкредитов в октябре-ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных потребительских кредитов) продемонстрировали:

  • Московская область (-20,1%);
  • Самарская область (-14,2%);
  • Тульская область (-14,2%);
  • Новосибирская область (-12,4%).

Единственным регионом из топ-30, где средний чек по потребкредиту в октябре-ноябре 2019 года незначительно вырос, оказался Алтайский край (+0,3%).

«По этой же причине снижаются и суммы выдаваемых кредитов. Вместе с тем, пока рано говорить о том, насколько долгосрочной окажется эта тенденция», - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
«Кризис делает нас сильнее, слабые и неэффективные компании уходят с рынка» – Михаил Сигал о кризисе-2014
5 лет назад в России начался финансовый кризис
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании