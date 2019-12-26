После введения показателя долговой нагрузки средний размер выданных потребкредитов снизился на 10%

После введения с 1 октября 2019 года показателя долговой нагрузки (ПДН), средний размер потребкредитов снизился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (187,8 тыс. руб.). Сообщает пресс-служба НБКИ.

При этом до октября 2019 года средний чек потребительского кредита демонстрировал постоянный рост. Поэтому за 11 месяцев 2019 года средний размер потребкредита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 8,2% и составил 180,0 тыс. руб. (за 11 месяцев 2018 г. – 166,3 тыс. руб.).

Самую серьезную динамику снижения среднего размера выданных потребкредитов в октябре-ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных потребительских кредитов) продемонстрировали:

Московская область (-20,1%);

Самарская область (-14,2%);

Тульская область (-14,2%);

Новосибирская область (-12,4%).

Единственным регионом из топ-30, где средний чек по потребкредиту в октябре-ноябре 2019 года незначительно вырос, оказался Алтайский край (+0,3%).