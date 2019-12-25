В Байкальске расселят 24 многоквартирных дома, попавшие в зону затопления

В период с 20 по 22 декабря специалисты межведомственной группы с привлечением управляющей организации и администрации Байкальска провели осмотр жилищного фонда, который попал в зону ЧС в результате подтопления в период с 27 по 30 июля 2019 года. В зоне ЧС расположено 213 объектов, из них 104 многоквартирных, 109 частных домов. Количество граждан, проживающих в зоне подтопления, составило 5049 человек. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

Выявлены повреждения конструктивных элементов: фундаменты подмыты и пропитаны водой; на отмостках и фундаментах зданий по периметру выявлено образование мха, плесени и грибка; наличие следов сырости в подвалах МКД и частных домов; в подъездах обнаружены следы протекания кровли.

- Необходимо провести работы по просушке и дезинфекции подвальных помещений, устранить грибок, а также произвести косметический ремонт подъездов, - сказал заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Иркутской области Александр Федоров.

В ходе осмотра установлено, что по 27 МКД дефектов и повреждений вследствие паводков не обнаружено. Общее техническое состояние МКД удовлетворительное.

Еще по шести МКД (общежития) выявлено наличие деформаций несущих и ограждающих конструкций. Стены пропитаны влагой и имеют трещины, наблюдается обнажение стальных закладных и арматуры. Панельные стены имеют дефекты и повреждения. На трубопроводах систем холодного, горячего водоснабжения и канализации наблюдается сильное поражение ржавчиной. Вышеуказанные дефекты могут являться основанием для признания данных шести МКД аварийными и подлежащими сносу.

24 многоквартирных дома, попавших в зону затопления, включены в муниципальную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда".

По 66 МКД и 10 частным домам администрацией муниципального образования г. Байкальск заключен контракт со специализированной организацией для проведения строительно-технической экспертизы с целью признания домов аварийными или пригодными для проживания. Срок завершения работ по контракту - 31 декабря 2019 года.