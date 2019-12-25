Проезд по улице Култукской в Иркутске закрывают на 2,5 месяца

Со 2 января по 15 марта проезд в Иркутске по улице Култукской на участке от улицы Ушаковской до улицы Красноярской будет закрыт. Как сообщили в городской администрации, это связано с проведением работ по капитальному ремонту дороги.

Подрядчики будут строить ливневую канализацию. Уровень грунтовых вод в этом месте очень высокий, что не позволяло проводить работы в теплое время года. Поэтому было принято решение перенести строительство на зиму, когда почва полностью промерзнет.

Работы по замене дорожного покрытия и асфальтированию будут проводиться летом.