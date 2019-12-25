Новости

Проезд по улице Култукской в Иркутске закрывают на 2,5 месяца

25 декабря 2019

Со 2 января по 15 марта проезд в Иркутске по улице Култукской на участке от улицы Ушаковской до улицы Красноярской будет закрыт. Как сообщили в городской администрации, это связано с проведением работ по капитальному ремонту дороги. 

Подрядчики будут строить ливневую канализацию. Уровень грунтовых вод в этом месте очень высокий, что не позволяло проводить работы в теплое время года. Поэтому было принято решение перенести строительство на зиму, когда почва полностью промерзнет.

Работы по замене дорожного покрытия и асфальтированию будут проводиться летом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
«Кризис делает нас сильнее, слабые и неэффективные компании уходят с рынка» – Михаил Сигал о кризисе-2014
5 лет назад в России начался финансовый кризис
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании