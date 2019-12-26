Российский рынок акций: стратегия и прогноз на 2020 год

2019 год стал для российского фондового рынка вполне удачным годом. Так, индекс РТС вырос с начала года на 34%, а рублевый индекс МосБиржи вырос, чуть меньше, однако смог прибавить 25%. Рост рынка вытянули на себе акции финансового сектора (рост индекса MOEXFIN составил 26%), телекоммуникаций (рост индекса MOEXTL на 27%), а также нефтегазового сектора и электроэнергетики (рост отраслевых индексов на 25% и 24%, соответственно). Индексы иных отраслей прибавили по 10-12%, отстала только химия, индекс акций этой отрасли вырос всего на 1,2% за год, отмечает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари».

- Лидером роста за 2019 год стали акции «Трансконтейнера», подорожавшие на 89% на фоне очень сильных финансовых результатов эмитента по МСФО. Вместе с «Трансконтейнером» в пятёрку лидеров роста 2019 года вошли акции АФК «Система» (рост на 83%, что и обеспечило самый сильный рост индекса телекоммуникаций МосБиржи), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» и акции энергокомпании «ОГК-2» (рост на 78% у каждой) и обыкновенные акции «Россетей» (рост на 76%). Акции «Газпрома» показали тоже сильную динамику, прибавив за год 61% стоимости.

А наихудшую динамику показали обыкновенные акции «Мечела» и акции «МРСК Центра и Приволжья», подешевевшие каждая за год на 17%, и это на фоне растущего рынка. Негативный эффект от повышения НДС и временного скачка инфляции потребительских цен оказался очень быстро отыгран финансовыми рынками, а нормализация торговых отношений США и Китая в конце года способствовала хорошему предрождественскому ралли на российском фондовом рынке.

Главным событием 2020 года станут президентские выборы в США, которые пройдут в ноябре. Президенту США Дональду Трампу не нужны дополнительные риски, которые могут замедлить рост американской экономики. Из этого следует, что градус напряжённости в отношениях США с Китаем будет продолжать идти на спад, и это окажется позитивом как для мировых финансовых, так и сырьевых рынков. Не исключено, что Трамп будет продолжать давить на ФРС, и даже если Федрезерв не будет продолжать смягчение монетарной политики, то как минимум новых повышений процентной ставки в США в 2020 году с очень высокой вероятностью не случится, по крайней мере, до президентских выборов.

Цены на нефть в 2020 году будут оставаться умеренно высокими, в среднем на уровне в $60 за баррель, и этому будут способствовать продление соглашения ОПЕК+ как минимум до конца первого квартала следующего года, а также начинающееся замедление темпов добычи нефти в США. Улучшение корпоративного управления, то есть взаимоотношений контролирующих акционеров российских компаний с миноритарными, стабильные выплаты дивидендов большинством высоконадёжных корпораций также будут работать на рост рынка.

Однако многие акции в 2019 году были довольно сильно переоценены, из чего следует, что довольно глубокие коррекции на российском фондовом рынке тоже возможны. Санкционные риски тоже сохраняются, в частности, в конгрессе пока не снят с повестки дня закон DASKA, предполагающий введение санкций против российского госдолга. Маловероятно, что он будет принят, но спекулятивное воздействие этот законопроект на российский рынок оказать может.

В следующем году мы советуем обращать внимание, прежде всего, на «дивидендные» акции, обеспечивающие своим акционерам дивидендную доходность, вдвое превышающую инфляцию, то есть на уровне 8-9% за год. Прежде всего, это привилегированные акции «Татнефти», «Сбербанка» «Сургутнефтегаза», «Башнефти» и «Ленэнерго», а из обыкновенных акций следует обратить внимание на бумаги «Норильского никеля», «МТС», «Газпрома», «ЛУКОЙЛа», «Северстали», «ФСК ЕЭС», «ММК», «Московской Биржи». С точки зрения возможных позитивных изменений в дивидендной политике или возвращения к выплатам дивидендов, ранее временно прекращённым, можно обратить внимание на акции «Русала» (возвращение к выплатам) и «ТГК-1» (повышение коэффициента дивидендных выплат).

С точки зрения роста доходности и надёжности вложений можем рекомендовать «Норильский никель», «Полюс», обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка» и акции «Газпрома». С точки зрения ожидаемых событий, которые могут положительно повлиять на рост стоимости акций, представляются интересными «Россети» (возможная консолидация региональных сетевых компаний), АФК «Система» (возможное IPO дочерних компаний и сокращение долговой нагрузки), «ТМК» (продажа убыточного американского дивизиона).

По нашей оценке, в 2019 году валютный индекс РТС будет на уровне в 1500-1700 пунктов, рублевый индекс МосБиржи – 3000-3500 пунктов.