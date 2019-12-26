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Цех ртутного электролиза «Усольехимпрома» ликвидируют за три года

26 декабря 2019

Проект ликвидации цеха ртутного производства ОАО «Усольехимпром» будет включен в национальный проект «Чистая страна» на 2020 год. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области. 

Согласно проекту, полная ликвидация (демеркуризация) цеха ртутного электролиза, вывоз отходов и рекультивация земельного участка рассчитаны на три года, начало работ запланировано на 2020 год.  На всё это потратят 1,257 млрд рублей.

Правительство РФ готовит постановление о смене подрядчика по ликвидации последствий воздействия отходов БЦБК. Напомним, АО «Росгеология», являясь    единственным исполнителем работ, не выполнил работы в рамках контракта.

Власти обсудили дальнейшее использование карты-накопителя №12 БЦБК. После ликвидации отходов, ее площадь целесообразно использовать при строительстве мусоросортировочной станции с элементами переработки ТКО.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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