Цех ртутного электролиза «Усольехимпрома» ликвидируют за три года

Проект ликвидации цеха ртутного производства ОАО «Усольехимпром» будет включен в национальный проект «Чистая страна» на 2020 год. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

Согласно проекту, полная ликвидация (демеркуризация) цеха ртутного электролиза, вывоз отходов и рекультивация земельного участка рассчитаны на три года, начало работ запланировано на 2020 год. На всё это потратят 1,257 млрд рублей.

Правительство РФ готовит постановление о смене подрядчика по ликвидации последствий воздействия отходов БЦБК. Напомним, АО «Росгеология», являясь единственным исполнителем работ, не выполнил работы в рамках контракта.

Власти обсудили дальнейшее использование карты-накопителя №12 БЦБК. После ликвидации отходов, ее площадь целесообразно использовать при строительстве мусоросортировочной станции с элементами переработки ТКО.