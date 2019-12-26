Иркутянин купил несуществующие семейные путевки в Тайланд за 90 тыс. рублей

В полицию обратился 39-летний иркутянин. В новогодние праздники он с семьей хотел полететь в Тайланд. В Instagram нашел пост о продаже путевок. Позвонив по указанному в объявлении номеру, мужчина обсудил время вылета и перевел 90 тысяч в качестве оплаты. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

На сайте авиаперевозчика мужчина в списке пассажиров себя и своих родственников так и не увидел. Аккаунт пользователя, с которым общался обманутый иркутянин, заблокирован, а номер телефона недоступен.

Установлено, что номер телефона мошенника зарегистрирован в Москве.