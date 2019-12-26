Домашних животных могут начать регистрировать

До конца года правительство может внести в Госдуму новую редакцию поправок к закону о ветеринарии, где определится порядок регистрации домашних животных - кошек, собак, различных грызунов и других питомцев. Об этом сообщает «Российская газета».

Все домашние и безнадзорные животные будут включены в специальный реестр, оператором которого выступит Россельхознадзор.

Планируется, что регистрация должна быть бесплатной. И возможность зарегистрировать животного должна быть рядом с домом, чтобы не возить питомца в другой населенный пункт для того, чтобы поставить на учет. На первых порах все должно быть на условиях добровольности.

- Предлагаем установить длительный переходный период - 5-7 лет на то, чтобы у людей была возможность спокойно все решить, чтобы не оказалось выброшенных животных, - говорит председатель комитета госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

А вот способ маркировки выбирает сам хозяин. Бирка, например, стоит 300 рублей, чип дороже. А штрих-код вообще могут при регистрации бесплатно выдать.