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В Иркутской области проходит «горячая линия» по услугам такси

26 декабря 2019

Жители Иркутской области с 26 декабря 2019 года по 15 января 2020 года могут позвонить по «горячей линии», чтобы спросить об услугах такси и каршеринга. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. 

Специалисты проконсультируют население по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, деятельности агрегаторов такси. 

Консультации  можно получить по телефонам: 8-800-350-26-86 и 8 (3952) 22-23-88 в рабочие дни с 10.00 до 16-00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (круглосуточно).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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