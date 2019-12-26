В Иркутской области проходит «горячая линия» по услугам такси

Жители Иркутской области с 26 декабря 2019 года по 15 января 2020 года могут позвонить по «горячей линии», чтобы спросить об услугах такси и каршеринга. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Специалисты проконсультируют население по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, деятельности агрегаторов такси.

Консультации можно получить по телефонам: 8-800-350-26-86 и 8 (3952) 22-23-88 в рабочие дни с 10.00 до 16-00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (круглосуточно).