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В Тофаларии построят солнечную электростанцию

26 декабря 2019

В Тофаларии построят солнечную электростанцию. Об этом сообщает RosTender.info. 

Станцию в Верхней Гутаре оборудуют в рамках реконструкции системы электроснабжения пунктов Тофаларии. Всего их три: деревня Нерха, села Алыгджер и Верхняя Гутара. Труднодоступные населенные пункты планируют снабжать энергией за счет генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии.

Перед строительством необходимо будет доставить фотоэлектрические модули, оборудование для мониторинга и автоматики, инверторы, металл для основной конструкции, а также для заземления и молниеотводов, бетон для фундамента и т.д.

В апреле 2020 года строители приступят к расчистке участка от леса, строительству станции и линий электропередач до пользователей, в октябре-декабре подключат станцию к линиям электропередач. В 2021 году проведут пуско-наладочные работы. Станцию планируют запустить в октябре 2021 года.

Стоимость строительства составляет 149 млн рублей, средства поступят из областного и местного бюджетов.

Администрация Нижнеудинского района объявила тендер на строительство объекта. Предложения от участников принимаются до 13 января, и в этот же день подведут итоги тендера и назовут победителя.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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