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В Приангарье задержали подозреваемых в нелегальной вырубке леса на 4,8 млн рублей

26 декабря 2019

Двух предполагаемых активных участников незаконных рубок задержала полиция. Ими оказались жители Саянска 23 и 28 лет. Также в Иркутске задержали подозреваемого организатора – 27-летнего зиминца. Он пытался скрыться, но был объявлен в федеральный розыск. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

 В июле 2019 года оперативники выявили несколько незаконных рубок в Зиминском районе. Ущерб от деятельности злоумышленников составил порядка 4 млн 800 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Сейчас устанавливают других участников группы и выявляют дополнительные факты противоправной деятельности. Один из наиболее активных членов группы объявлен в федеральный розыск.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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