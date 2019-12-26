Три лунных и одно солнечное затмение увидят жители Иркутской области в 2020 году

Два солнечных и четыре лунных затмения произойдут в 2020 году.Как сообщает «Интерфакс Сибирь» со ссылкой на директора Иркутского планетария Павла Никифорова, солнечное затмение можно увидеть в день летнего солнцестояния 21 июня, здесь оно будет частным.

Три из четырех лунных затмений будут видны в Иркутской области - 10 января, 5 июня и 30 ноября. Они будут полутеневыми. Последнее лунное затмение, которое в регионе нельзя будет наблюдать, произойдет 5 июля.

21 декабря 2020 года планеты-гиганты Солнечной системы Юпитера и Сатурна окажутся очень близко.

Такое же соединение произойдет с Марсом и Юпитером 20 марта, Марсом и Сатурном - 31 марта, Меркурием и Венерой - 22 мая.

Что касается в целом наблюдения планет Солнечной системы, то наиболее благоприятный период для этого в дни их противостояния, то есть когда они будут обладать наибольшим блеском: Марс - 13 октября, Венера - 13 августа, Юпитер - 14 июля, Сатурн - 20 июля, Уран - 31 октября, Нептун - 11 сентября. Самая сложно наблюдаемая планета - Меркурий - будет иметь три периода утренней видимости: в марте, июле, ноябре, и три периода вечерней видимости: в феврале, июне, октябре.

В 2020 году сложатся самые благоприятные условия для наблюдения пяти метеорных потоков: Лириды, максимум приходится на 22 апреля, Персеиды - 12 августа, Ориониды - 21 октября, Леониды - 17 ноября и Геминиды - 13 декабря.