Новости

ДомКлик от Сбербанка запустил уникальный сервис для выбора подходящей квартиры

26 декабря 2019

Сервис ДомКлик от Сбербанка усовершенствовал поиск квартир на вторичном рынке. Теперь объявления от разных продавцов или агентств недвижимости о продаже одной и той же квартиры группируются в одной карточке на DomClick.ru.

Специальный алгоритм автоматически определяет одно главное объявление, приоритет отдается предложениям от собственников.  Ниже показываются копии этого объявления от других продавцов.

Потенциальный покупатель видит все предложения о продаже квартиры, может сравнить их и выбрать самый выгодный вариант по цене и другим условиям.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик»:

«Квартира на вторичном рынке – это всегда один уникальный объект, при этом продавать ее могут сразу несколько продавцов. Теперь вместо десятков одинаковых объявлений покупатель видит только конкретную квартиру и все предложения о её продаже. Это позволит из огромного количества похожих объявлений выбрать наиболее подходящее».


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Лёд на Байкале станет платным
«2020 год будет пилотным». Сотрудники нацпарка будут вести профилактические беседы о правилах нахождения на льду Байкала
Лед на Байкале станет платным. И это не шутка
Штраф за выход на лед Байкала без разрешения составит 3-4 тыс. рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании