Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Аврамов и мэр Владивостока Олег Гуменюк провели рабочую встречу

25 декабря, Владивосток. В рамках рабочей поездки в Приморский край Председатель Правления АТБ Сергей Аврамов встретился с главой городской администрации.

Руководитель АТБ и мэр Владивостока обсудили возможные перспективы совместного сотрудничества в рамках городских проектов и программ: внедрение системы нефинансовых сервисов в образовательных учреждениях; содействие в реализации программы «Город быстрых побед», а также участие в создании системы научно-технического просвещения и практического применения наукоемких технологий и мн.др.

- Владивосток несомненно представляет интерес для Банка в плане делового взаимодействия. Город, как и весь Приморский край в целом, имеет огромный социально-экономический потенциал, а участие в развитии города и повышении качества жизни населения является для Банка почетной миссией. В течение прошедшего года Банк провел огромную работу по оптимизации бизнес-процессов и повышению качества обслуживания клиентов. Мы рады эффективно использовать наши ресурсы в части реализации государственных программ и других значимых для развития города проектов», - отметил Председатель Правления АТБ Сергей Аврамов.

Напомним, что днем ранее 24 декабря АТБ заключил соглашение о сотрудничестве с губернатором Приморского края. На данный момент Банк заключил аналогичные соглашения с главами Камчатского края, Чукотского автономного округа, Магаданской области и г. Магадан, Амурской и Иркутской областей, Республики Саха (Якутия). В ближайшее время планируется подписание соглашений с правительствами других регионов.