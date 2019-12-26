Пользователям Сбербанк ID доступна скидка в 15% на билеты в кино на «Рамблер/кассе» и «Афише»

Для получения 15% скидки на билеты в кино необходимо авторизоваться на медийно-сервисной платформе «Афиша» или в сервисе «Рамблер/касса» с компьютера по Сбербанк ID. Для этого достаточно отсканировать QR-код через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

Сбербанк ID — это единый аккаунт для удобного и безопасного входа на сервисы экосистемы Сбербанка и партнеров. По Сбербанк ID уже можно войти более чем в 35 сервисов, включая Delivery Club, Ситимобил, Спасибо от Сбербанка, ДомКлик, СберМобайл и другие. Количество партнеров постоянно увеличивается, с полным списком можно ознакомиться по ссылке. Сервисом с начала 2019 года воспользовались более 5-ти миллионов человек.

«Афиша» – медийно-сервисная платформа о развлечениях и культурном досуге горожанина в XXI веке с расписанием, анонсами событий в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России, а также возможностью покупки билетов. «Афиша» продолжает традиции легендарного журнала, который был основан в апреле 1999 года. Ежемесячная аудитория сайта составляет 10 млн уникальных пользователей.

Рамблер/касса – один из ведущих российских онлайн-сервисов по продаже билетов на концерты, в театр, в кино, спортивные и другие мероприятия. Среди продуктов и услуг компании – встроенные виджеты по продаже билетов и барной продукции для сайтов и соцсетей, мобильное приложение White Label, CRM-система для аналитики продаж и аудитории, технологии «Живой Билет», сканирование билетов и прочее. На сегодняшний день к сервису подключены порядка 600 кинотеатров во всех регионах России, а ежемесячное число пользователей Рамблер/кассы превышает 4 млн.