ВТБ стал лидером по ипотеке в Москве

По итогам одиннадцати месяцев 2019 года ВТБ впервые стал абсолютным лидером на рынке кредитования в новостройках Москвы. Доля банка в ипотечных выдачах достигла 32,1% (по данным экспертов премии Urban Awards).

За 11 месяцев года ВТБ выдал более 11,7 тыс. кредитов на квартиры ТОП-10 застройщиков столичного региона. При этом всего с января по ноябрь банк помог приобрести недвижимость в строящихся объектах более 18,7 тыс. клиентам на общую сумму 89,8 млрд рублей.

«В этом году мы продемонстрировали не только лучшую динамику прироста своей доли на ипотечном рынке, но и впервые стали абсолютным лидером по кредитованию в новостройках Москвы. Каждая третья сделка у самых крупных застройщиков столицы проходит сегодня в ВТБ. Мы рады плодотворному сотрудничеству с партнерами и признательны нашим клиентам за то, что для одного из самых важных событий в их жизни они выбирают наш банк», — прокомментировал Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ.

В настоящее время клиенты могут оформить ипотеку в ВТБ под 8,4% годовых (для заемщиков с первоначальным взносом более 50%). Предложение действует до 31 декабря 2019 г. Кроме того, банк работает в рамках льготной правительственной программы «Ипотека с господдержкой» со ставкой в 5%. С 16 декабря ВТБ начал прием заявок и выдачу ипотечных кредитов в рамках программы для покупки жилья на территории Дальнего Востока. Кредит по ней можно оформить под 2% годовых.

ВТБ — один из лидеров на рынке ипотечного кредитования. По итогам 11 месяцев 2019 г. объем ипотечных продаж банка составил 589,5 млрд рублей. В рамках государственной программы «Ипотека с господдержкой» за 11 месяцев банк провел более 14 тыс. сделок на 39 млрд рублей. По состоянию на 1 декабря ипотечный портфель банка превысил 1,65 трлн рублей.