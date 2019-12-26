Банк «Открытие» и УК «Открытие» предоставили розничным клиентам возможность заработать на популярных брендах

Управляющая компания «Открытие» запустила стратегию доверительного управления «Облигационная». Стратегия подразумевает вложение средств в облигации банка «Открытие» с выплатой купона и возможностью дополнительного дохода, который зависит от динамики базового актива.

Базовым активом стратегии «Облигационная» является корзина акций компаний Coca-Cola, Hermes, Christian Dior и L’Oreal, которые показывают стабильный рост финансовых показателей бизнеса.

Coca-Cola – мировой лидер по производству безалкогольных напитков. В III квартале 2019 г. выручка компании увеличилась на 8% до $9,5 млрд.

L’Oreal – крупнейший производитель товаров для красоты, объединяющий яркие и влиятельные бренды на рынке. Компания занимает ведущие позиции в своем сегменте, темпы роста бизнеса L’Oréal выше, чем у индустрии товаров для красоты в целом. В текущем году компания достигла рекордного за последние 18 лет уровня операционной маржи – 18,3%.

Christian Dior демонстрирует стабильный рост выручки последние 10 лет, среднегодовые темпы роста по этому показателю составляют более 11% (при общем росте индустрии роскоши +6%).

Hermes International – французская компания, специализирующаяся на производстве и продвижении люксовых товаров. В течение последних лет компания показывает высокие темпы роста за счет увеличения объемов продаж и расширения ассортимента. Рост рыночной капитализации с 2016 года составил +60%.

Минимальная сумма инвестирования по стратегии доверительного управления «Облигационная» – 50 000 рублей (при внесении средств на ИИС с последующей передачей их в ДУ). Клиенты, которые проинвестировали средства по стратегии на счета ИИС до конца года, смогут уже в начале следующего получить налоговый вычет с суммы взноса.

Срок стратегии доверительного управления «Облигационная» – 3 года, комиссия за управление составляет 1% годовых и взимается единовременно за весь срок.

Комментирует Евгений Горбунов, начальник управления инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие»:

«Успешный запуск новой стратегии – это результат слаженной работы УК «Открытие», инвестиционного и розничного блоков банка «Открытие». Объединение ресурсов компаний, входящих в группу «Открытие», позволило предложить клиентам банка простое и доступное инвестиционное решение, особенно актуальное в момент снижения депозитных процентных ставок».

«Мы рады предложить нашим клиентам новый инструмент, который будет интересен всем, кто хочет заработать на росте бизнеса крупнейших международных компаний. Традиционным преимуществом новой стратегии является защита сохранности внесённых средств1», — добавил Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие».

1Защита капитала обеспечивается по истечению срока стратегии при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные Договором, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц.