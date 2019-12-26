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Как работает банк «Восточный» в новогодние праздники 2019-2020

26 декабря 2019
Банк «Восточный» сообщил об изменении графика работы банка с 31 декабря 2019 года по 08 января 2020 года.

График работы розничных отделений

  • 31 декабря 2019 г. работают в обычном режиме
  • С 1 января по 5 января 2020 г. — выходные дни
  • 6 января 2020 г. работают по режиму субботы
  • 7 января 2020 г. — выходной день
  • 8 января 2020 г. — работа по режиму субботы

Прием внешних переводов физических лиц будет приостановлен с 13:00 31 декабря 2019 г. до 6 января 2020 г. по местному времени.

График работы отделений по работе с юридическими лицами и VIP-клиентами

  • 31 декабря 2019 г.— отделение работает до 14:00 по местному времени
  • С 01 января 2020 г. по 8 января 2020 г. — выходные дни
  • С 9 января 2020 г. работают в обычном режиме

27 декабря 2019 г. — последний день приема переводов в иностранной валюте

31 декабря 2019 г. — последний день приема документов на переводы в рублях на бумажном носителе (до 13:00 по московскому времени)

С 31 декабря 2019 г. с 13:00 по московскому времени приостанавливается работа сервисов дистанционного обслуживания юридических лиц. Дистанционное обслуживание юридических лиц будет полностью возобновлено с 9 января 2020 г.

График работы точек продаж банка, расположенных в торговых центрах

  • С 31 декабря 2019 г. работают согласно режиму организации, в которой находятся
  • С 1 января по 2 января 2020 г. — выходные дни
  • 3 января 2020 г. работают согласно режиму организации, в которой находятся
  • С 4 января работают согласно режиму организации, в которой находятся

Работа мобильного и Интернет-банка в праздники

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С 13:00 31 декабря 2019 г. до 00:00 3 января 2020 г. (по московскому времени) будут приостановлены переводы в другие банки и оплата услуг через мобильный и Интернет-банк.

С 22:00 31 декабря 2019 г. до 00:00 3 января 2020 г. (по московскому времени) будет приостановлена возможность совершения всех активных операций в мобильном и Интернет-банке. В этот период мобильный и Интернет-банк будут работать в информационном режиме.

Приносим извинения за возможные неудобства и просим провести все необходимые платежи заблаговременно.

С 00:00 3 января 2020 г. все сервисы удаленного обслуживания будут работать в обычном режиме.

Если дата погашения по вашему кредиту или карте приходится на период с 01 по 03 января 2020 г., банк настоятельно рекомендует произвести платеж до 31.12.2019г. во избежание возникновения просроченной задолженности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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