Новости

В 2020 году коммунальные тарифы вырасту в среднем на 4%

26 декабря 2019

Цены вырасту 1 июля 2020 года, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили «Известиям» в ФАС.

В большинстве регионов цены вырастут на 3,6–4%. Самая высокая планка установлена для Чеченской Республики — 6,5%, а самая низкая — у Ненецкого автономного округа — 2,4%. В Москве планка определена на уровне 5%, в Санкт-Петербурге — 3,8%.

Часть услуг находится под контролем регионов, тарифы по ним будут повышаться в том числе и с 1 января. Например, в Москве вырастет плата за содержание жилого помещения — на 5%, взнос на капремонт поднимут на 3,7%.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Лёд на Байкале станет платным
«2020 год будет пилотным». Сотрудники нацпарка будут вести профилактические беседы о правилах нахождения на льду Байкала
Лед на Байкале станет платным. И это не шутка
Штраф за выход на лед Байкала без разрешения составит 3-4 тыс. рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании