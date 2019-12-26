В 2020 году коммунальные тарифы вырасту в среднем на 4%

Цены вырасту 1 июля 2020 года, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили «Известиям» в ФАС.

В большинстве регионов цены вырастут на 3,6–4%. Самая высокая планка установлена для Чеченской Республики — 6,5%, а самая низкая — у Ненецкого автономного округа — 2,4%. В Москве планка определена на уровне 5%, в Санкт-Петербурге — 3,8%.

Часть услуг находится под контролем регионов, тарифы по ним будут повышаться в том числе и с 1 января. Например, в Москве вырастет плата за содержание жилого помещения — на 5%, взнос на капремонт поднимут на 3,7%.