Дальневосточный банк подвел итоги акции «Настоящая удача». Среди победителей - ангарчане

Дальневосточный банк поздравляет победителей ежегодной акции «Настоящая удача», приуроченной ко Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, в рамках которой участники получили возможность выиграть один из 10-ти флагманских смартфонов. Счастливыми обладателями призов стали сотрудники дочерних предприятий НК «Роснефть» из Находки, Большого Камня, Вилючинска, Ногликов, Комсомольска-на-Амуре, Ангарска, Красноярска и Ачинска.

Напомним, по условиям акции, проводившейся с 15 августа по 15 октября текущего года, ее участники могли оформить кредиты наличными, а также рефинансировать потребительские кредиты, выданные другими банками, по специальной ставке – 9,9 % годовых*. Традиционно работники нефтегазовой отрасли, подавшие в этот период заявку и заключившие договор кредитования согласно условиям акции, приобрели шанс выиграть один из 10-ти топовых смартфонов. Среди клиентов во всех регионах присутствия Дальневосточного банка были определены 10 участников, кому улыбнулась настоящая удача. Все победители единодушно отметили, что полученные подарки стали для них приятным сюрпризом в преддверии Нового года.

Дальневосточный банк поздравляет победителей акции «Настоящая удача» и всех клиентов банка с наступающими зимними праздниками и желает успеха и благополучия в Новом году!

Телефон информационного центра ПАО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России — бесплатный).

*В рамках акции «Настоящая удача» предлагалось оформить кредит по одной из действующих программ кредитования «Кредиты наличными (без обеспечения/с обеспечением)» по ставке 9,9 % годовых в первый год. Ставка со второго года составит 12,3 % годовых – для зарплатных клиентов Банка; 12,8 % — для прочих клиентов. Ставки действительны только при условии страхования жизни / жизни и трудоспособности Заемщика. В случае отказа Заемщика от страхования жизни / жизни и трудоспособности или нарушения условий страхования жизни / жизни и трудоспособности, предусмотренных кредитным договором в период его действия, процентная ставка увеличивается на 3 % годовых. Валюта кредита – рубли РФ.