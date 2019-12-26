Ипотека ПСБ доступна в маркетплейсе ЦИАН

ПСБ и компания ЦИАН в рамках совместного проекта реализовали сервис по выбору и приобретению недвижимости с привлечением ипотеки ПСБ на сайте cian.ru. Теперь при выборе понравившегося объекта на сайте cian.ru можно произвести расчет ипотеки от ПСБ, заполнить заявку в сервисе ЦИАН Ипотека и ознакомиться с доступными программами.

В течение двух минут после заполнения короткой анкеты клиент получает перечень ипотечных предложений с параметрами кредита, может выбрать наиболее оптимальное, после чего заявка автоматически направляется в банк.

ПСБ предлагает выгодные условия по ипотечным программам: от 7,79% на покупку квартир на первичном рынке; 4,5 % по программе «семейная ипотека», от 8,3 % на покупку квартир на вторичном рынке для зарплатных клиентов банка.

«Благодаря нашему сотрудничеству с ЦИАН пользователи смогут сэкономить время на подготовку к оформлению кредита, оперативно рассчитать ипотеку от ПСБ и оформить заявку на кредит для покупки понравившегося объекта недвижимости на более выгодных условиях. За первую неделю участия банка в сервисе к нам обратились несколько сотен заинтересованных клиентов из 56 регионов страны», – отмечает Татьяна Чернышева, начальник управления ипотечных продаж ПСБ.

«Сервис ЦИАН Ипотека – это открытый двухсторонний ипотечный маркетплейс, где банки делают предложения клиентам, а клиенты выбирают лучшие решения банков. На выбор клиента влияет: одобренный лимит, доверие к бренду, персональная ипотечная ставка. В первый день подключения ПСБ мы были удивлены, как перераспределился выбор клиента в его сторону. Мы очень рады партнеру, который может предоставить одни из лучших ставок в сервисе», – сообщил Дмитрий Камалдынов, директор бизнес-юнита «ЦИАН.Финансы».

ПСБ постоянно совершенствует цифровые сервисы в ипотечном кредитовании. В 2018 году запущен специальный сервис ПСБ-оценка, который позволяет заказать оценку недвижимости и получить отчет онлайн. В ноябре 2019 года для заемщиков реализована возможность онлайн-страхования. Банк предлагает широкий спектр ипотечных возможностей - кредиты на покупку жилой недвижимости на первичном и вторичном рынке, в том числе апартаментов и загородной недвижимости. Ознакомиться с ипотечными программами ПСБ вы можете на сайте.