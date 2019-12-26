ПСБ банк и Ассоциация корпоративных казначеев вручили награды Национальной премии «Казначей года 2019»

В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов и победителей Национальной премии «Казначей года», генеральным партнером которой уже третий год выступает ПСБ банк. В 2019 году впервые за историю этой авторитетной награды банк учредил собственную дополнительную номинацию за инновации в области транзакционных расчетов и продуктов «Инновационное казначейство». Победителем в этой номинации стал Денис Баганов, руководитель казначейства крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries.

«Благодарю компанию Wildberries и лично Дениса Баганова за эффективное управление и инновационный подход к развитию транзакционных решений, — поздравил победителя Сергей Грабарь, директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов ПСБ банка. — Мы традиционно поддерживаем Ассоциацию корпоративных казначеев и премию «Казначей года», помогаем профессиональному сообществу совершенствовать казначейские технологии. Ведь от профессионализма российского казначейства зависит успех каждого бизнеса и экономическая ситуация в целом».

«В этом году мы вместе с Промсвязьбанком реализовали ряд высокотехнологичных продуктов линейки cash management для оптимизации казначейских функций по расчетному бизнесу, — комментирует Денис Баганов, руководитель казначейства Wildberries. — Наша награда — результат слаженной, командной работы. Мы благодарим ПСБ банк и Ассоциацию корпоративных казначеев за высокую оценку наших достижений».

Премия «Казначей года» включает пять номинаций, каждая из которых отражает ключевые направления деятельности в области казначейства. Победителем главной номинации «Казначей года» стала начальник отдела казначейства FAMILIA Наталья Мисько. Выбор победителя, как и в предыдущие годы, осуществлялся путем открытого онлайн голосования, в котором приняли участие более 1000 человек.