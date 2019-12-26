Знаменитая белёвская пастила готовится попасть на столы иностранных потребителей

Белёвская пастила* будет представлена на зарубежных рынках и встанет в один ряд с российскими продуктами с мировым именем: икрой, мёдом, зерном, рыбой, крабами. Для этого свои усилия объединили производитель ООО «Белёвские лакомства», АО «Россельхозбанк» и АО «Российский экспортный центр».

ООО «Белёвские лакомства» стало одним из пионеров экспортного акселератора – осуществляемым Банком и РЭЦ комплексом образовательных, финансовых и нефинансовых мер, которые призваны развить и реализовать экспортный потенциал отечественных предприятий.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Комплекс мер пополнил богатый инструментарий Россельхозбанка, который активно участвует в реализации Федерального проекта «Экспорт продукции АПК» с целевым показателем в 45 млрд долларов.Конечная цель всей акселерационной программы – вывести компанию-участника на внешний рынок. При этом предприятие увеличивает объем продаж, маржинальность производства, получает более высокую прибыль, так как расширение географии поставок за рубеж снижает зависимость от колебаний на внутреннем рынке, а сила бренда растет.ООО «Белёвские лакомства» проявило интерес к экспорту продукции в СНГ, ЕС, а также нацелилось на огромный рынок Китая. Переговоры с Банком начались в апреле и прошли быстро и результативно.«Как опорный кредитный институт АПК, Банк действует с целью создания максимально благоприятных условий для выхода компаний на международную арену. Для нас крайне важно поддерживать небольшие компании, ведь именно они собирают красивую мозаику уникальных региональных брендов. Их развитие – это задача государственного уровня. С каждым клиентом Банк работает по строго индивидуальному плану. Акселерационные программы разработаны на основе реального опыта. Для ООО «Белёвские лакомства» Россельхозбанк уже провел поиск партнеров и консультации. Вся страна знает вкус и полезные свойства сделанной вручную знаменитой белёвской пастилы, изготавливаемой без добавок и ароматизаторов. Раньше её не понаслышке знали и в Англии, и во Франции, и в Испании – это был российский бренд поистине мирового масштаба. Таким он должен стать и сейчас», – прокомментировал заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Максим Любомудров.«Белёвская пастила – это не просто сладость. Это часть наследия России, которое мы бережём и возрождаем. Считаю необходимым поделиться нашими традициями с потребителями нашего лакомства за границей. Для вывода нашей продукции на рынок Китая мы совместно с РЭЦ провели дегустационные мероприятия, изучили вкусовые потребности потребителей и адаптировали упаковку под китайских потребителей. Наше сотрудничество с Россельхозбанком и РЭЦ мы оцениваем высоко и планируем дальше следовать по пути дорожной карты, разработанной для нас Банком в рамках акселерационной программы с целью увеличения продаж за счет выхода на зарубежные рынки сбыта», – отметил генеральный директор ООО «Белёвские лакомства» Ильшат Нугаманов.Россельхозбанк предоставляет экспортерам продукции АПК полный спектр возможностей по привлечению экспортного финансирования, структурированию внешнеторговых сделок, проведению международных расчетов, получению гарантий и открытию аккредитивов по внешнеторговым контрактам, осуществлению конверсионных операций. Банк предоставляет предприятием консультационную поддержку по организации и финансированию ВЭД, в том числе в части использования своей широкой корреспондентской сети.АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.* Свидетельство от 06.04.2016 №156/1об исключительном праве на наименование места происхождения товара белевская пастила