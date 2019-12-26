Солид Банк выдает ипотеку под 2%

7 декабря 2019г. Правительство РФ утвердило условия программы «Дальневосточная иптека». Теперь у жителей ДВФО есть возможность обзавестись собственным жильем на льготных условиях.

Солид Банк, являясь участником программы, также принимает заявки на «Дальневосточную ипотеку». Целью программы является предоставление дальневосточникам комфортных условий приобретения жилья, чтобы как можно большее число активного населения оставались жить на территории. Не секрет, что несмотря на динамичное развитие региона при поддержке государства, ДВФО ежегодно покидают тысячи молодых людей, при чем это, как правило, наиболее ценная часть населения – люди работоспособного возраста, востребованные специалисты с высшим образованием и высокой квалификацией.

«Программа ориентирована на наиболее активную часть населения ДВФО – молодых людей с детьми и молодые семьи, – комментирует Председатель Правления АО «Солид банк» Геннадий Фофанов.– Согласитесь, кому еще, как не им, строить и развивать регион, увеличивать численность населения. Но, к сожалению, тенденция последних лет неизменна – молодежь покидает Дальний Восток, стремясь на запад страны. Поэтому данная программа очень кстати. Мы приглашаем в Солид Банк, воспользоваться уникальной возможностью и приобрести собственное жилье в ипотеку под экстремально низкую ставку. Очень хороший шанс обеспечить себе комфортный быт в родном регионе».

Ставка 2% годовых - гарантирована государством и является фиксированной.

Программа рассчитана на молодые семьи, в которых возраст обоих супругов не младше 21 года и не старше 35 лет (включительно). Получить ипотеку может также самостоятельный родитель (не состоящий в браке) с ребенком до 18 лет.

Условия «Дальневосточной ипотеки» позволяют приобрести жилье под 2% годовых как работникам по найму, так и собственникам бизнеса и индивидуальным предпринимателям. Сумма кредита: от 500 тыс. руб. до 6 млн. руб., срок от 3 до 20 лет.

«Важно отметить, – дополняет Геннадий Фофанов, – что по данной программе можно приобрести и готовую квартиру в новострое, а также на этапе строительства, и жилье на вторичном рынке (как у частного продавца, так и у юридического лица), и даже отдельный дом с земельным участком. Уникальной возможностью данной программы является то, что люди, испытывающие затруднения с документальным подтверждением дохода, также могут оформить «дальневосточку», используя опцию «Легкая ипотека», просто предоставив второй документ на выбор. Это чрезвычайно актуально именно для ДВФО, т.к. многие моряки, например, трудятся в иностранных компаниях и не могут предоставить стандартные справки о доходе».

Оформить заявку на «Дальневосточную ипотеку» под 2% годовых можно на сайте банка: https://ipoteka.solidbank.ru/

И, конечно же, в любом офисе АО «Солид Банк».