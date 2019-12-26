S7 увеличила перевозки пассажиров в ноябре на 10,2%

Авиакомпании группы S7подвели итоги производственной деятельности за ноябрь 2019 года. За прошедший месяц авиакомпании перевезли 1 282 232 пассажира, на 10,2% больше, чем в ноябре 2018 года.

Рейсами по России воспользовалось 984 045 пассажиров, на 11,3% больше, чем в ноябре 2018 года. Рост на международных направлениях составил 6,7%. В ноябре 2019 года на международных рейсах авиакомпании перевезли 298 187 пассажиров.

Пассажирооборот за месяц вырос на 14,6% и составил 2 717 675 тыс. пкм.

«Результаты ноября соответствуют нашим ожиданиям в рамках стратегии умеренного роста как по внутренним, так и по международным направлениям. S7 Airlines продолжает развитие маршрутной сети на Дальнем Востоке. В ноябре были выполнены первые рейсы по новым направлениям Владивосток – Магадан и Хабаровск – Бангкок. Оба рейса осуществляются на современных лайнерах нового поколения Airbus A320neo», – говорит Игорь Веретенников, коммерческий директор S7 Group.