Автомобили каких марок чаще всего берут в лизинг?

За месяц число лизинговых сделок выросло на 7%. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили, какие марки в разных сегментах рынка пользуются наибольшей популярностью среди автолюбителей.

Так, среди легковых машин по объему лизинговых сделок, совершенных в октябре, лидирует корейский бренд KIA, доля которого составила 16%.

В сегменте коммерческого транспорта первенствуют отечественные бренды. Если у LCV это «ГАЗ», на долю которого в октябре пришлось 53% от общего объема лизинга, то среди грузовиков – «КАМАЗ» (24%). У автобусов же самым популярным в лизинге оказывается «ПАЗ» (43%).