Ромир: Дефлятор продемонстрировал предновогодний рост

Показатель официальной инфляции в ноябре продолжил положительную тенденцию прошлого месяца и по расчётам Росстата получил значение в 0,28%. По данным Ромир, дефлятор в ноябре повел себя идентично вектору инфляции и вырос на 0,41% по сравнению с ноябрем.

Ежемесячное сравнение дефлятора реальных потребительских цен на товары и услуги со значением индекса инфляции по данным Росстата. Ноябрь 2018 – ноябрь 2019.

Годовые значения дефлятора и инфляции, т. е. накопленные за период с января по ноябрь, составили 3,1% и 2,7% соответственно. По сравнению с прошлым ноябрем рост инфляции замедлился, а рост показателя Дефлятора, наоборот, показывает ускорение.

Сравнение дефлятора реальных потребительских цен на товары и услуги со значением индекса инфляции по данным Росстата. По годам. Данные с учетом ноября 2019 г.

Основным драйвером роста дефлятора в ноябре стал рост цен на товары, который составил 1,1% против прошлого периода. Цены на жилищно-коммунальные услуги и бензин в ноябре продемонстрировали стабильность.

Однако, мы наблюдаем падение цен на отдельные группы товаров (сахар, апельсины, лимоны, свекла, капуста, курица, свинина), что и повлияло на низкий рост инфляции.