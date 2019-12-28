Дом для предпринимателей: в Иркутске открылся Центр «Мой бизнес»

Центр «Мой бизнес» в Иркутске начнет работу 13 января. 25 декабря состоялось торжественное открытие площадки. Организаторы рассказали о том, какие услуги предприниматели смогут получить в Центре, чем иркутский «Мой бизнес» отличается от площадок других городов, какие образовательные и нетворкинговые активности запланированы на ближайшее время. О том, что думают сами предприниматели о Центре, читайте в одном из ближайших наших материалов на сайте SIA.RU. А мы предлагаем вам пока окунуться в атмосферу праздника.

«Мы пошли немного дальше и сделали Дом бизнеса»

Центр «Мой бизнес» открылся в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров.

Владимир Гордеев, исполняющий обязанности Министра экономического развития Иркутской области:

– Центр «Мой бизнес» мы между собой называем «Дом бизнеса». Таких площадок, как в Иркутске, всего несколько штук на всю Россию. Не только по площади. Дело в том, что согласно федеральной концепции Центр должен объединять на своей территории только институты поддержки: Фонд микрокредитования, Гарантийный фонд, Фонд поддержки предпринимательства, и МФЦ. Мы пошли немного дальше, сделали площадку, на которой предприниматели смогут также проводить совещания и конференции, вести переговоры. То есть, по сути, создали некий дом для предпринимателей, где можно не только получать услуги, но устанавливать новые контакты и связи.

Мы прислушиваемся к пожеланиям бизнес-сообщества. Так, отказались от идеи пригласить на территорию «Моего бизнеса» представителей налоговой, но пригласили специалистов, которые будут консультировать по вопросам ведения бухучета и помогут грамотно выбрать систему налогообложения.

«В Центре представлены все институты поддержки бизнеса»

Центр «Мой бизнес» открылся в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров.

Диляра Окладникова, директор Иркутского областного гарантийного фонда:

– В нашем регионе, и в Центре «Мой бизнес» в частности, представлены все институты поддержки предпринимательства, которые существуют на федеральном уровне. Это значит, что все меры поддержки, заявленные на федеральном уровне, будут доступны для иркутских предпринимателей.

Иркутский «Мой бизнес» располагает помещениями общей площадью 1300 кв.м. На площадке, которую мы открываем, предусмотрены, кроме представительств институтов поддержки бизнеса и десяти окон МФЦ, переговорные и конференц-зал на 110 рабочих мест. Есть в Центре и зона коворкинга на 40 рабочих мест. Коворкинг, индивидуальные переговорные, конференц-залы для удобства предпринимателей будут работать ежедневно, с 8 до 24 часов.

Стоимость услуг Центра «Мой бизнес» можно узнать на сайте. Льготная категория пользователей сможет получать услуги с 75%-ной скидкой. Сниженные на 50% цены будут действовать для всех предпринимателей в первом квартале 2020 года.

В Центре «Мой бизнес» мы планируем проводить также образовательные и нетворкинговые мероприятия. Следите за расписанием на сайте Центра.

«О возможностях для бизнеса вы еще много не знаете»

Центр «Мой бизнес» открылся в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров.

Наталия Цайтлер, управляющая Иркутским отделением ПАО «Сбербанк»:

– Крайне важно, чтобы у бизнес-сообщества была площадка, на которой можно встречаться, консультироваться, узнавать о тех мерах поддержки, развития, инструментах, которые есть сегодня. Зачастую бывает обидно, когда меры есть, но не все о них знают и не все их применяют для развития бизнеса.

Сбербанк практически каждый день выпускает новые высокотехнологичные продукты для того, чтобы бизнес-сообщество пользовалось ими, развивало свои компании и экономику нашего региона. Приглашаю вас к нашим консультантам, они будут работать в Центре «Мой бизнес». Уверена – очень многого вы еще не знаете о тех возможностях, которые мы в периметре группы Сбербанк готовы предоставить бизнесу.

«Уверен, что Центр станет точкой притяжения»

Центр «Мой бизнес» открылся в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров.

Александр Чарбышев, председатель общественной организации «Опора России»:

– Уверен, что площадка «Мой бизнес» станет точкой притяжения бизнеса. Предпринимательское сообщество – гибкое сообщество, и мы верим в то, что лучшие практики, о которых здесь будут говорить, будут внедряться.

Отдельные окна для решения всех бумажных вопросов бизнеса – потрясающая возможность, потому что зачастую, обращаясь в тот или институт поддержки, предприниматель задается одним простым вопросом: «Куда еще можно обратиться и чем там могут помочь?». Здесь принимать решения будет проще.

«Мы тоже будем помогать»

Центр «Мой бизнес» открылся в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров.

Андрей Капитонов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области:

– Я не сомневаюсь, что у Центра очень хорошее будущее, достойное его планов. Мы, конечно, тоже будем здесь вести прием, помогать предпринимателям.

«Будем помогать вести бухгалтерский учет»

Центр «Мой бизнес» открылся в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров.

Владислав Лачкарев, директор консалтинговой компании «Лаборатория С»:

– Я считаю, что Центр «Мой бизнес» будет очень полезен для малых предпринимателей и тех, кому нужно «стартануть» свой бизнес.

Я несколько скептически отношусь к тому, что открытие центров само по себе резко улучшит бизнес-климат в России, потому что основная причина сокращения предпринимательской активности, на мой взгляд, – в высокой налоговой и прочей нагрузке на бизнес. Понятно, что одними центрами задачи, поставленные Правительством (увеличить долю МСП в ВВП и число предпринимателей, – ред.) не решить, но в целом это и для региона, и для города важное мероприятие. Единая площадка – это очень удобно.

«Лаборатория С» по приглашению организаторов открыла в Центре «Мой бизнес» свой офис. Будем помогать вести бухгалтерский учет. Начинающий предприниматель не может себе позволить взять в штат бухгалтера – это очень дорого. Если он сдает отчетность раз в квартал или раз в год, то ему проще и дешевле заплатить профессиональной компании, которая его будет консультировать, сдавать за него отчетность, писать письма в налоговую и оптимизировать налогообложение. Этим мы и займемся.

Центр «Мой бизнес» открылся в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров.

Справка:

Центр «Мой бизнес» создан по национальному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

«Мой бизнес» объединил под одной крышей инфраструктуру поддержки предпринимательства региона: Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», Фонд микрокредитования Иркутской области, Иркутский областной гарантийный фонд, а также региональный Фонд развития промышленности, Агентство инвестиционного развития Иркутской области, Корпорацию развития Иркутской области, здесь же открыто 10 окон МФЦ для бизнеса, будут работать представители МСП Банка, Сбербанка, а также бизнес-омбудсмена Иркутской области.

Один из приоритетов Центра – индивидуальный подход и оказание комплексной, всесторонней поддержки каждому бизнесмену. В центре предприниматель получит квалифицированную консультацию для развития своего бизнеса, вне зависимости от его стадии.

Центры «Мой бизнес» работают уже более чем в 40 областных центрах регионов России. К 2020 году практически во всех субъектах РФ их откроется еще не менее сотни. Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» запущен в целях улучшения условий для бизнеса и будет реализован до 2024 года. Его задачи – увеличить число предпринимателей на 30% (с 19,2 млн. до 25 млн. человек) и поднять долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны с 22,3% до 32,5%.