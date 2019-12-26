В Ангарске построили стадион в спортивно-оздоровительном комплексе училища олимпийского резерва

В Ангарском городском округе в спортивно-оздоровительном комплексе областного училища олимпийского резерва закончили строительство стадиона, который возводился в по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом сообщили в региональном правительстве.

На стадионе уложено искусственное футбольное покрытие и современные легкоатлетические дорожки, построена трибуна с подтрибунными помещениями.

В залах планируется установить боксерский ринг, тренажеры, постелить татами. Здесь смогут проводить занятия по разным видам спорта. Все необходимое оборудование уже приобретено.

В следующем году планируется подготовить проектно-сметную документацию на строительство многофункционального спортивного комплекса круглогодичного использования.