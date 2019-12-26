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Более 4,8 тыс. пострадавших от наводнения семей обменяли сертификаты на жильё

26 декабря 2019

Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало около 4,8 тысячи переходов прав на основании жилищных сертификатов, которые были выданы пострадавшим семьям. Также управление провело почти 1,4 тысячи учетно-регистрационных действий по объектам недвижимости, расположенным в зоне затопления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Напомним, что сроки оказания услуг Росреестра по объектам, оказавшимся в зоне затопления, сокращены до одного дня. Пострадавшим в результате наводнения гражданам услуги Росреестра предоставляются в первоочередном порядке.

В связи с чрезвычайной ситуацией общая нагрузка в управлении выросла почти на 14%. Если в среднем за январь – июнь 2019 года в месяц обрабатывалось около 55 тысяч обращений на осуществление кадастрового учета и регистрации прав, то в июле – ноябре специалистами ведомства в среднем обрабатывалось уже более 62 тысяч обращений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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