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За сутки в Иркутской области произошло 25 пожаров

26 декабря 2019

В Иркутской области с наступлением холодов чаще всего пожары в быту случаются по электротехническим причинам. Как правило, это короткое замыкание вследствие усиленного использования приборов отопления, неисправных электроприборов и перегрузки электросети. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. 

Только за прошедшие сутки в Иркутской области произошло 25 пожаров. В 8 случаях причиной пожаров стало короткое замыкание, в 1 - аварийный режим работы электрооборудования, в 3 – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, в 5 случаях возгорания случились из-за неосторожного обращения с огнём. Причины остальных пожаров устанавливаются.

Если вы стали свидетелем нарушения требований пожарной безопасности, необходимо сообщить об этом в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по месту жительства или по телефону ГУ  МЧС России по Иркутской области: 8 (3952) 399-999.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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