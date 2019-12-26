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На Ольхоне открылась участковая больница после капитального ремонта

26 декабря 2019

Хужирская участковая больница открылась после капитального ремонта. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Иркутской области. 

- Сегодня здесь есть новые современные кабинеты педиатра, терапевта, стоматолога, процедурный, прививочный и смотровой, а также несколько палат и подсобных помещений, - рассказали в минздраве.

Проведена вентиляционная система. Отопление и водоснабжение будет автономным.

Приём пациентов в капитально отремонтированной участковой больнице начнется с 15 января 2020 года после проведения всех предусмотренных в таких случаях санитарно-эпидемиологических мероприятий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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