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Перед Новым годом россияне стали активнее покупать доллар и евро

26 декабря 2019

В ноябре количество покупок долларов по сравнению с октябрем выросло на 2%, при этом объем продаж увеличился на 3,2%. Что касается евро, то рост числа покупок этой валюты в ноябре по сравнению с октябрем составил лишь 0,8%. Сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Согласно данным исследования: россияне стали активнее покупать доллары и евро на фоне укрепления рубля перед Новым годом.

Конец 2019 года характеризуется небольшим падением доллара и укреплением рубля. Чем ближе новый год, тем выше спрос населения на наличную иностранную валюту.

На статистике ноябрьского и декабрьского спроса сказывается и предстоящий сезон каникул - клиенты стараются купить наличные в валюте, популярной в выбранной для путешествия стране", - отмечается в исследовании.

Активнее всего (помимо Москвы и Санкт-Петербурга) доллары покупали в Новосибирске, Уфе и Орле, а евро - в Саратове, Волгограде и Брянске.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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