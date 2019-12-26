Перед Новым годом россияне стали активнее покупать доллар и евро

В ноябре количество покупок долларов по сравнению с октябрем выросло на 2%, при этом объем продаж увеличился на 3,2%. Что касается евро, то рост числа покупок этой валюты в ноябре по сравнению с октябрем составил лишь 0,8%. Сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Согласно данным исследования: россияне стали активнее покупать доллары и евро на фоне укрепления рубля перед Новым годом.

Конец 2019 года характеризуется небольшим падением доллара и укреплением рубля. Чем ближе новый год, тем выше спрос населения на наличную иностранную валюту.

На статистике ноябрьского и декабрьского спроса сказывается и предстоящий сезон каникул - клиенты стараются купить наличные в валюте, популярной в выбранной для путешествия стране", - отмечается в исследовании.

Активнее всего (помимо Москвы и Санкт-Петербурга) доллары покупали в Новосибирске, Уфе и Орле, а евро - в Саратове, Волгограде и Брянске.