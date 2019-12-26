В Иркутске приняли поправки к бюджету на 2020 год

Социально значимые поправки к бюджету Иркутска утвердили в окончательной редакции с учетом поправок, замечаний и предложений депутатов. Об этом сообщили в городской думе.

Цель поправок - обеспечить достаточное финансирование для работы над наиболее проблемными направлениями в городском хозяйстве и гарантированно выполнить многочисленные просьбы горожан.

Напомним, общий объем бюджетных средств составляет 18,9 млрд. рублей. Из них депутатами перераспределено около 630 млн. рублей. Средства взяты из отдельных статей расходов. Доходная часть и дефицит бюджета не затронуты.

К уже запланированным суммам дополнительно добавлено:

· 50 млн. рублей на ремонт дорог частного сектора;

· 20 млн. рублей на обустройство сетей водоснабжения и уличного освещения в частном секторе;

· 10 млн. рублей на обустройство тротуаров, асфальтирование «народных тропинок»;

· 87,5 млн. на строительство площадок для командных видов спорта (56 млн.) и установку тренажеров для воркаута (31,5 млн.);

· 200 млн. к уже заложенным 45-ти млн. на ремонт внутриквартальных территорий;

· 10 млн. рублей на обустройство сетей наружного освещения на внутриквартальных территориях;

· 10 млн. на капитальный ремонт сетей наружного освещения;

· 35 млн. рублей на обустройство парковок;

· 3 млн. на инвентаризацию дорог, не внесенных в перечень муниципального имущества, с целью их дальнейшего содержания и ремонта;

· 12 млн. на организацию безопасного дорожного движения: обустройство искусственных неровностей, установку светофоров и ограждений, нанесение дорожной разметки и прочее;

· 10 млн. на внедрение в школы Иркутска методик доктора Владимира Базарного, направленных на здоровое обучение детей и подростков;

· 52 млн. на капитальный ремонт лестниц (26 млн.) и подпорных стен (26 млн.);

· 10 млн. на обрезку деревьев и кустарников;

· 35 млн. на капитальный ремонт детских площадок на территории дошкольных образовательных организаций, что ранее никогда не закладывалось в бюджет;

· 50 млн. на капитальный ремонт объектов общего образования;

· 1 млн. на поддержку одаренных детей;

· 5 млн. на 2-ю очередь благоустройства мемориала «Вечный огонь» к 75-летию Великой Победы;

· 1,6 млн. на выполнение профилактических работ на территориях города, подверженных весеннему горению (пал травы);

· 1,7 млн. рублей на финансирование мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных за счет бюджета города.

· 30 млн. рублей на проектирование новых социальных объектов.