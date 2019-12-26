Инфляция в Сибири замедлилась до 4%

В ноябре 2019 года годовая инфляция в Сибирском федеральном округе замедлилась до 4,0% после 4,3% в октябре 2019 года, что соответствует общероссийской динамике. Сообщает пресс-служба сибирского отделения Центробанка.

Годовая инфляция в продовольственном сегменте составила 4,1% в ноябре против 4,7% в октябре. В условиях увеличения производства и конкуренции замедлялся рост цен на мясо, в первую очередь, на свинину, курицу, индейку.

Хороший урожай зерна обусловил снижение цен на продовольственную пшеницу. Это замедлило в годовом выражении рост цен на продукты следующего цикла переработки: муку, макароны, хлеб и хлебобулочные изделия.

Более доступными по цене по сравнению с ноябрем прошлого года оставались основные овощи «борщевого набора»: картофель, свекла и морковь. Посевные площади под эти культуры сократились, однако средняя урожайность выросла.

В то же время из-за снижения посевных площадей продолжала дорожать гречка. Но даже с учетом последнего подорожания цена гречки в Алтайском крае (46 руб. за килограмм) почти в два раза ниже пятилетнего максимума (81 руб.). Недостатка продукта на рынке нет. Кроме того, гречка занимает небольшую долю в потребительской корзине жителей СФО.

В целом по потребительской корзине жителей округа доля продуктов, которые в ноябре дорожали медленнее в годовом выражении или даже дешевели.

Годовой темп прироста цен на услуги в ноябре в сравнении с октябрем не изменился, составив 5,6%. Динамика тарифов на отдельные виды услуг осталась разнонаправленной.

Распределение региональной инфляции в Сибири в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем несколько изменилось. В регионах с наименьшими темпами роста цен (республики Алтай и Тыва) в ноябре отмечалось некоторое ускорение инфляции.

В Иркутской области, где по итогам октября сложилась наибольшая в округе инфляция, в ноябре темпы роста цен заметно снизились (до 4,5% с 4,9% в октябре), в основном, за счет увеличения поставок продовольствия, в том числе из соседних сибирских регионов (мяса и продуктов его переработки, тепличных огурцов и др.).