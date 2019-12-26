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Приобрети медоборудование для Иркутской областной больницы на 40 млн рублей планируется в начале 2020 года

26 декабря 2019

В Иркутской области в начале 2020 года планируется обновление медицинского оборудования для областной клинической больницы на 40 млн рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве. 

Закупка систем искусственного кровообращения и ультразвуковой визуализации для медицинского учреждения позволит обеспечить бесперебойную работу кардиохирургического центра областной больницы, безопасность больных, оперируемых в кардиохирургическом отделении и подготовить пациентов к трансплантации сердца.

По результатам рассмотрения обращения заказчика комиссия приняла решение о закупке усовершенствованного оборудования через электронные аукционы.

Напомним, в 2015 году создана комиссия по проверке обоснованности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых за счет средств областного бюджета.

Комиссия является совещательным органом и рассматривает вопросы приобретения медицинских изделий, медицинского оборудования, ортопедических приспособлений, услуг, связанных с научными исследованиями и экспериментальными разработками, с ценой от 10 млн рублей, а также иных товаров, работ, услуг с ценой контракта (договора) от 100 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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