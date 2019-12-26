В Иркутской области завершено строительство Системы-112

В Иркутской области завершилось строительство Системы-112. От МЧС России получено положительное заключение о готовности Системы-112 Приангарья к переводу с опытной эксплуатации в постоянную. Необходимые документы о завершении строительства также поданы в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. До конца марта 2020 года в минюсте России приказ минкомсвязи о вводе Системы 112 Иркутской области в постоянную эксплуатацию будет зарегистрирован. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Руководитель государственного казенного учреждения Иркутской области «Безопасный регион» Владислав Румянцев рассказал, что во время опытной эксплуатации сегментов системы-112 с 2016 года в Приангарье операторы центров принимают и обрабатывают вызовы единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований и центра обработки вызовов Иркутской области. Всего с начала опытной эксплуатации на единый номер 112 поступило 1 257 614 звонков, из них направлено для реагирования в экстренные оперативные службы 337 634 звонка. Около 70% звонков не относятся к полномочиям экстренных оперативных служб и в службы не передаются, тем самым Система-112 способна отсечь обращения, не требующие реагирования.

Напомним, комплекс мероприятий, направленных на строительство Системы-112 на территории Иркутской области, был организован с 2016 по 2019 год для исполнения поручения Президента Российской Федерации в части развития и дальнейшего совершенствования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.