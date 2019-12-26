Дополнительный поезд Красноярск – Иркутск назначат 6 - 7 января

Из-за спроса пассажиров на перевозки между Красноярском и Иркутском в дни новогодних каникул будет назначен дополнительный поезд № 205/206 сообщением Красноярск – Иркутск. Об этом сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Со ст. Красноярск поезд отправится 6 января 2020 года в 16:57, прибудет на ст. Иркутск-Пассажирский 7 января 2020 года в 12:26.

В обратном направлении со ст. Иркутск-Пассажирский поезд отправится 7 января 2020 года в 21:20, на ст. Красноярск прибудет 8 января 2020 года в 15:20. Время указано местное.