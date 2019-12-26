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Власти хотят вычесть из подоходного налога малоимущих сумму в полтора прожиточных минимума

26 декабря 2019

Власти планируют не просто отменить НДФЛ для людей с доходами около 10 000 рублей, а ввести вычет в 1,5 прожиточного минимума для всех россиян. Сообщают Ведомости.

В свою очередь ставка НДФЛ может вырасти до 16%, что компенсирует часть потерь. Для региональных бюджетов такая инновация обойдется примерно в 1,5 триллиона рублей.

Главная идея законопроекта — это социальная справедливость. «Нужно понимать, что люди бедны не потому, что они порочны, а потому что государство искусственно удерживает их в нищете и бедности», - заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

 

 

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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