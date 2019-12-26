Большинство российских компаний намерены обучать своих сотрудников, но 2020 году

В России больше всего работодателей (39%) в 2020 году намерены обучать сотрудников. Расширением штата планируют заняться 24% респондентов, а 17% российских компаний, наоборот, сократят штат. Об этом сообщает Работа.ру.

Открытие новых направлений деятельности обозначили 26% российских компаний, а 17% сконцентрируются на одном направлении бизнеса. 18% опрошенных в 2020 году намерены изменить систему премирования и поощрять сотрудников по результатам их работы.

Также в десятку ответов входит введение нематериальных бонусов для мотивации сотрудников — его выбрали 14% опрошенных представителей бизнеса. 13% российских компаний в 2020 году планируют увеличение рекламного бюджета, 7% этот бюджет сократят. 5% респондентов собираются переехать в новые офисы в связи с расширением бизнеса. В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали, что не планируют значительных изменений в бизнесе.

В опросе приняли участие 400 респондентов со всей России.