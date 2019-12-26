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Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-20 самых популярных банков по поиску в сети в 2019 году

26 декабря 2019

Банк УРАЛСИБ вошел в рейтинг банков, названия которых в 2019 году чаще всего запрашивали в поисковой системе Яндекс. Исследование было составлено финансовым супермаркетом BancRF.ru. 

Банк УРАЛСИБ занял 18 место в рейтинге. Согласно рейтингу, количество брендовых запросов в декабре 2019 года составило около 478 тысяч. По сравнению с аналогичным исследованием полугодовой давности эта цифра выросла на 14%. 

В рамках исследования анализ проводился по 100 крупнейшим банкам России по объему собственных активов на момент подготовки материала (вторая половина декабря 2019 года). Численность брендовых запросов определялась с помощью сервиса Wordstat поисковой системы Яндекс. Определялась суммарная численность запросов по всем возможным вариантам написания брендовых наименований.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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