Главные события 2019 года по мнению россиян

Главным международным событием россияне назвали улучшение обстановки в Сирии (9%). В первую тройку мировых событий также вошли выборы президента на Украине и встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Сообщает в своем исследование ВЦИОМ.

Самыми запоминающимися событиями в масштабах страны респонденты назвали пенсионную реформу (10%) и введение в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста (4%).

Главные «скандалы» года, по оценкам россиян, — доппинговый скандал (7%), коррупция (4%) и пенсионная реформа (4%).

Три главные победы 2019 года, которые назвали россияне: в фигурном катании (7%), в Сирии (5%) и запуск железнодорожной части Крымского моста (2%).

Политиком года для россиян остается Владимир Путин — его назвали 46% опрошенных. Далее с большим отрывом идут Сергей Лавров (15%), Сергей Шойгу (10%), Владимир Жириновский (7%), Дмитрий Медведев (6%), и др.

В рейтинге спортсменов первые места занимают боец Хабиб Нурмагомедов (7%), фигуристка Алина Загитова (7%), футболист Артем Дзюба (6%), бойцы Александр и Федор Емельяненко (4%). Завершает первую пятерку самых популярных спортсменов фигуристка Евгения Медведа (4%).

Рейтинг популярности актеров возглавил Александр Петров (4%), на втором месте Константин Хабенский (4%). Музыкантом года в 2019-м 5% россиян назвали Филиппа Киркорова, также 5% — пиониста-виртуоза Дениса Мацуева.

По-прежнему тяжелее всего ситуация с писателями: все содержательные ответы набирают не более 2%: Александр Пушкин (2%), Дарья Донцова (1%), Захар Прилепин (1%) и Виктор Пелевин (1%), остальные набрали менее 1% ответов.

Самой популярной телепередачей стал проект телеканала «Россия-1» «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (5%), ток-шоу «60 минут» в этом году набрало (4%). В рейтинге сериалов лидером стал детектив «Пес» (5%).

Лучшие фильмы 2019 года, по результатам опроса, — российский военно-приключенческий боевик «Т-34» (3%), военная драма «Ржев» (2%) и фильм «Движение вверх» (по 2%).

Журналистами года, по мнению россиян, стали Владимир Соловьев (7%), Юрий Дудь и Ольга Скабеева (по 3% соответственно). СМИ года, по версии россиян, стали «Россия-1» (5%), НТВ и «Первый канал» (по 4% соответственно).