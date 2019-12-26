ИГУ вошел в третью лигу национального агрегированного рейтинга

Иркутский государственный университет получил высокие оценки и занял 3 место третьей лиги национального агрегированного рейтинга университетов России. Опубликованный рейтинг является агрегатором восьми существующих в России признаваемых рейтингов за 2018 год, удовлетворяющих требованиям публичности, стабильности, массовости и периодичности. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В Национальном агрегированном рейтинге проанализированы достижения 721 российского вуза. По результатам все участники разбиты на четыре зоны. Зона 1: премьер-лига, в нее вошли 24 вуза. Зона 2: первая-третья лиги, в нее вошли 157 вузов, в том числе ИГУ. Зона 3: четвертая-шестая лиги, всего 348 вузов. Зона 4: седьмая-девятая лиги, здесь 192 организации.

Отметим, в Национальный агрегированный рейтинг вошли шесть вузов Иркутской области. Так, также в третьей лиге следующей за ИГУ строчкой разместился ИРНИТУ. Здесь же, на 38-й строчке — ИГМУ. В пятой лиге (зона 3) находятся два вуза: ИрГУПС (19-й) и БГУ (59-й). В седьмую лигу (зона 4) вошел ИрГАУ им. А. А. Ежевского (22-й).