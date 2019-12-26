В Иркутской области установлены предельные единые тарифы на вывоз мусора в 2020 году

Служба по тарифам Иркутской области установила предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с ТКО на 2020 год. Об этом сообщили в областной администрации.

Для регионального северного оператора отмечено снижение тарифов за услугу по обращению с ТКО для населения и юридических лиц, не являющихся плательщиками НДС: с 1 июля 2019 года тариф составлял 605 руб. 62 коп. за кубометр, а с 1 января 2020 года он составит 504 руб. 99 коп за тот же объем. С 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года тариф вырастет до 519 руб. 04 коп. Снижение тарифа для зоны «Север» связано с освобождением регионального оператора от уплаты НДС.

В зоне действия регионального оператора «ООО РТ-НЭО Иркутск» (зона «Юг») предельные единые тарифы на коммунальную услугу по обращению с ТКО для населения будут действовать с 1 января по 30 июня 2020 года в размере 557 руб. 76 коп. за кубометр, что соответствует тарифам, установленным на второе полугодие 2019 года, с 1 июля по 31 декабря 2020 года – 576 руб. 05 коп. Рост тарифов с 1 июля 2020 года составит 3,3% и не превысит предельный индекс изменения роста платы граждан за коммунальные услуги (5,5%).

Напомним, что в соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО, утвержденной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, к зоне «Север» относятся муниципальные образования: г. Братск, г. Усть-Илимск, Братский, Катангский, Киренский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Усть-Илимский, Чунский, Усть-Кутский районы.

В зону «Юг» входят: г. Иркутск, г. Ангарск, г. Тулун и Тулунский район, города Саянск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Зима, Балаганский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Качугский, Куйтунский, Ольхонский, Слюдянский, Усольский, Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский, Аларский, Баяндаевский, Боханский, Нукутский, Осинский, Эхирит-Булагатский, Казачинско-Ленский, Мамско-Чуйский, Бодайбинский районы.