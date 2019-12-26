НБКИ и АВТОСТАТ: перед Новым годом банки выдают на 20% больше автокредитов

По данным НБКИ, в декабре в среднем выдается на 21,2% больше автокредитов, чем в предыдущие месяцы. При этом на долю предновогоднего месяца приходится более 10% годовых выдач автокредитов.

Еще более серьезная динамика наблюдается в продажах автомобилей. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в декабре 2015 – 2018 гг. продавалось на 33,1% больше автомобилей, чем в среднем по году.

По данным агентства «АВТОСТАТ», наибольшее превышение среднемесячного показателя продаж автомобилей в декабре (среди регионов-лидеров авторынка в 2015 – 2018 гг.) было зафиксировано в Республике Башкортостан (+43,5%), Воронежской (+42,8%) и Ростовской (+42,5%) областях.

В то же время наименьший рост новогодней активности в продажах автомобилей был отмечен в Москве (+18,6%), Новосибирской области (+29,3%), Красноярском крае (+29,4%) и Ханты-Мансийском АО (+29,6%).

«Гражданам, желающим получить предновогодний автокредит, не следует забывать, что, несмотря на сезонный рост выдач кредитов, банки сохраняют критичный подход к оценке риск-профиля заемщиков и не снижают требования к качеству заемщика, - предупреждает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В настоящее время банки одобряют 35 – 40% поданных им кредитных заявок. И для того, чтобы выгодное приобретение автомобиля состоялось, заемщику полезно знать свой персональный кредитный рейтинг (ПКР). Его получение поможет оценить заемщику шансы на получение кредита, в том числе, и на специальных, предновогодних условиях».