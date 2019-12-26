Неосвоенные средства федерального бюджета, направленные на строительство соцобъектов, вернут в Приангарье

На рабочей встрече в министерстве просвещения РФ и врио Иркутской области обсудили проблемные строящиеся социальные объекты сферы образования региона. Таких объектов в регионе более десяти. Об этом сообщили в областном правительстве.



Деньги по нереализованным проектам придется возвращать и оплачивать штраф за нерациональное использование средств федерального бюджета. Однако, удалось добиться договоренностей о возврате федеральных денег обратно в бюджет области, это позволит достроить проблемные объекты и сдать их в 2020 году в эксплуатацию.