Топ-5 причин новогодних страховых случаев от «Сбербанк страхование»

Самый долгожданный и наполненный приятными впечатлениями праздник. Тем не менее, СК "Сбербанк страхование" предупреждает о возможных “новогодних катаклизмах” в домах и квартирах россиян — пожарах, заливах и квартирных кражах, количество которых на длинных каникулах традиционно возрастает.

Среди основных причин — неосторожное использование пиротехники, неисправных гирлянд, некачественных электроприборов, повреждение инженерных коммуникаций и отъезды хозяев.

70% заявлений в страховую компанию связаны с заливами квартир. К серьезным последствиям чаще всего приводит неисправная сантехника, сломанные бытовые приборы или переполненная ванная. Вероятность таких событий в новогодние праздники повышается — особенно если семья отправляется в отпуск. А значит именно в это время стоит позаботиться о том, чтобы сократить масштабы ущерба.

3 января 2019 года в квартире клиента СК «Сбербанк страхование» прорвало батарею. В это время никого не было дома. К счастью, хозяин вернулся быстро — вызвал аварийные службы и сфотографировал комнату, чтобы легче было оценить последствия ущерба. Пострадал ламинат на полу, испортилась мебель, частично залило соседей. Выплата на ремонт квартиры клиента составила 300 000 рублей, компенсация соседям была оценена в 100 000 рублей.

Пожары и задымления — еще одна угроза квартирам и домам россиян. «В прошлом году один из наших клиентов решил запустить ракетницу с балкона своего дома. Однако она взорвалась, не успев вылететь на улицу. Произошло возгорание, частично повредилась отделка стен и потолка. К счастью, присутствующие отделались испугом. Выплата в связи с пожаром составила 100 000 рублей. Место для “салютов” стоит выбирать на открытой местности, подальше от домов, лесов и больших скоплений людей. Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете, как ею пользоваться», — отметил операционный директор СК "Сбербанк страхование" Василий Александров.

Помимо потопов и пожаров, традиционно в новогодние праздники происходят квартирные кражи. По данным МВД, в январе-сентябре 2019 года почти каждая четвертая кража (22,3%) сопровождалась проникновением в жилище или иное помещение.

Поскольку владельцы недвижимости на Новый год уезжают в отпуск или в гости к родственникам, риск появления в доме тех, кто желает завладеть чужим имуществом, резко возрастает. Чтобы минимизировать угрозу, эксперты советуют установить решетки на окнах первых и последних этажей, над входной дверью — камеру или сигнализацию (в том числе их имитацию), датчик движения с передачей информации на смартфон и др. Перед отъездом можно создать эффект присутствия (оставить включенным радио или попросить знакомых забирать почту), а также застраховать квартиру от взлома и кражи.

Кроме того, желательно публично — в социальных сетях — не рассказывать о планах уехать на праздники всей семьей. К сожалению, именно так поступил один из клиентов “Сбербанк страхование” в конце декабря 2018 года. Опубликовав сообщение в соцсети, он улетел на горнолыжный курорт вместе с супругой и детьми. Когда они вернулись, то обнаружили взломанную дверь: из квартиры исчезли 100 тыс. рублей, драгоценности и норковая шуба. Однако окончательно праздник испорчен не был: поскольку квартира оказалась застрахованной, выплата составила 350 тысяч рублей.

Один из способов сохранить отличное новогоднее настроение, даже если произошла непредвиденная ситуация, — заранее оформить полис страхования квартиры и дома «Защита дома онлайн». В результате будет застрахована отделка и инженерное оборудование квартиры или дома, движимое имущество (мебель, оргтехника и т. д.), а также гражданская ответственность перед соседями. Выплаты предусмотрены в случае пожара, залива, противоправных действий третьих лиц, взрывов, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций и иных событий.