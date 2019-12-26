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За год россияне заплатили более 500 млн рублей с помощью единого налогового платежа

26 декабря 2019

С начала года российские налогоплательщики заплатили более 500 млн рублей единым налоговым платежом. Он является аналогом электронного кошелька, куда гражданин может добровольно перечислить деньги для уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Об этом сообщает ФНС. 

С 1 января 2020 года с помощью единого налогового платежа также можно будет уплатить НДФЛ. Изменятся сроки проведения зачета ЕНП в счет предстоящих платежей. При отсутствии долга налоговые органы проведут зачет ЕНП до наступления срока уплаты налогов. Он будет зачтен в течение 10 дней:

- со дня направления физлицу налогового уведомления;

- со дня поступления ЕНП, если гражданин уплатил его после получения налогового уведомления.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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